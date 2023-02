’Tutti rari, tutti in piazza’ flash mob il 28 febbraio sulle malattie dei bimbi

Lotta alle malattie rare nei bambini. L’associazione ’Codini e Occhiali’ che si occupa in particolare della Sindrome di Cohen, chiama al flashmob ’Tutti rari, Tutti in Piazza!’, il 28 febbraio alle 17 in Piazza del Campo con un grande girotondo. "Sono benvenuti tutti, bambini e genitori – dice la presidente Iolanda Morabito - vogliamo sensibilizzare i bambini di ogni età nelle scuole e in piazza: i ’rari’ non devono sentirsi diversi, hanno particolari in più, è proprio quel particolare che li rende unici".