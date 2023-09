Tutti parlano nessuno decide. Un male italiano

Pino Di Blasio

Sarà perché siamo la patria del bel canto, delle grandi arie liriche in cui il baritono si mette in mezzo all’amore tra tenore e soprano, ma su ogni opera che potrebbe indirizzare il futuro di un territorio e di un pezzo d’Italia, tutti parlano troppo e nessuno decide nulla. Il tavolo tecnico sulla stazione dell’Alta velocità MedioEtruria lo ha pubblicamente sancito. La stessa cosa è accaduta per la privatizzazione di Banca Mps, con gli annunci improvvidi dei ministri a Cernobbio. Sta accadendo per il futuro del Biotecnopolo, ma fortunatamente il cda e Rino Rappuoli restano silenti e rifuggono le polemiche. Vorremmo prendere l’impegno di iniziare a tacere, ma sappiamo già che non potremo mantenerlo. Se lo facessero i politici, però...