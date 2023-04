Tutti i numeri di Estra Più ricavi, utile a 14 milioni

Il cda di Estra ha approvato i risultati di bilancio per il 2022, considerati dall’azienda "positivi e ancor più apprezzabili in considerazione della complessità del contesto geopolitico e della volatilità dei mercati energetici, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e rialzi del tutto eccezionali dei prezzi delle commodities".

Ecco i numeri principali: ricavi totali pari a 1.777 milioni di euro, in forte crescita (+68 per cento) rispetto al 2021. Un dato imputabile prevalentemente al +74 per cento registrato per la vendita di gas e luce.

Nel 2022 sono incrementati anche i ricavi relativi al mercato regolato (+12 per cento) e quelli dell’area corporate e delle altre aree di business (+24 per cento), in particolare per i ricavi relativi alle attività nel comparto dell’efficienza energetica.

Il margine operativo lordo si è pertanto attestato a 104,5 milioni di euro, registrando un calo del 7 per cento in confronto all’esercizio 2021. L’utile netto nel 2022 si è attestato a 14,1 milioni di euro.

"Il 2022 a causa delle ripercussioni della crisi energetica tra Russia ed Europa sugli approvvigionamenti di energia – commenta Paolo Abati, direttore generale di Estra – ha visto significativi aumenti dei prezzi sulla materia prima, in particolare gas, che hanno innescato forti pressioni speculative. Il Gruppo Estra ha fatto fronte al contesto generale continuando a operare con la consueta capacità di adattamento e competenza gestionale, puntando anche sulla diversificazione del portafoglio di business del Gruppo, che ha consentito di ridurre gli impatti delle turbolenze di mercato, ottenendo così risultati economici positivi, che confermano la solidità del Gruppo".

Tra le altre voci di bilancio, il capitale immobilizzato al 31 dicembre 2022 aumenta di 41,4 milioni di euro "per il proseguimento di importanti attività di investimento".

Il capitale circolante registra un incremento di 84,7 milioni di euro "per le straordinarie dinamiche che hanno caratterizzato il mercato delle commodities energetiche".

Il patrimonio netto del Gruppo, al 31 dicembre 2022" si è attestato a 423 milioni di euro in crescita rispetto ai 413 milioni di fine 2021.