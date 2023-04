Tutti i big al galoppo sulla spiaggia Vola Bartoletti ma vince Dino Pes "Ce l’ho fatta, dedica a chi mi è vicino"

di Laura Valdesi

SIENA

E’ Dino Pes il ’re’ del palio sulla spiaggia, a Marina di Bibbona. Il palio della Costa etrusca costretto a cambiare comune, prima si correva a San Vincenzo. Roberto Saggini, affezionatissimo a Siena, grazie alla sua tenacia è riuscito nell’impresa di trovare una valida soluzione alternativa. Per la felicità di senesi e fantini che infatti non hanno mancato l’appuntamento. C’erano proprio tutti: da Giovanni Atzeni a Jonatan Bartoletti, da Giuseppe Zedde a Luigi Bruschelli. Una giornata iniziata con il sole e i turisti che guardavano curiosi tribune e pista, mentre nel pomeriggio ecco le nuvole spinte da un vento che non ha dato tregua.

A giocarsela sono stati, dopo le quattro batterie Pes sulla grigia Borghesia, Bartoletti su Bombers, Sebastiano Murtas su Diosu de Campeda, Luigi Bruschelli su Audace da Clodia, Giuseppe Zedde su Cristallo da Clodia, Andrea Sanna in groppa a Zamura, Marco Bitti su Babilonias e Federico Guglielmi su Ceccomitocca. Al pronti via del mossiere Renato Bircolotti ha brillato subito la stella di Bartoletti che questa stagione sembra carico a molla. Ha tenuto la testa a lungo ma Pes lo insidiava ed è riuscito a superarlo andando a vincere. Una battaglia che, del resto, si era già vista nella prima batteria di selezione con lo stesso ordine di arrivo. "Sono contentissimo – dice il fantino al secondo successo, dopo quello del 2017, questa volta per il comune di Ceina che si è portato a casa il palio di Sara Cafarelli –, Borghesia è andata molto bene. E’ stata presa da Narduzzi, in società con gente di Asti. Ho battuto Bartoletti? Combinazioni. Se magari esce primo dalla curva non ce la faccio a riprenderlo. Siccome la batteria nostra era stata la più veloce ho preso lui come riferimento. Cosa mi ha detto quando siamo scesi da cavallo? Due battute scherzose". Un successo che Dino Pes dedica a chi gli sta vicino da sempre ma anche agli organizzatori della manifestazione dietro cui c’è stato tanto lavoro. "Sono tranquillo - spiega quando si chiede di Siena –, finché monto mi diverto così. Lo faccio volentieri, ho ingaggi ovunque: Legnano, Asti, Bientina, Castiglion Fiorentino". In Piazza e nel Protocollo il fantino si presenta con Unamore: "Ringrazio Stefano Vanni che mi dà questa opportunità. Il cavallo è a Bomarzo, lo monta Cersosimo, io avevo questo impegno. Ho visto che ha fatto bene in batteria, gli auguro di fare meglio al palio il 25 aprile".

Un bello spettacolo nelle batterie sulla spiaggia, si diceva. Dove Atzeni è rimasto fuori ma solo per un soffio su Umatilla che ha forse perso un po’ di brillantezza dopo tante battaglie. Ha colpito la paliata di Luigi Bruschelli che è partito in testa andando in finale. Sugli scudi anche Zedde, bene Guglielmi ma anche Murtas, Sanna e Bitti che sta lavorando sodo.