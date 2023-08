Tutti gli ambiti territoriali senesi col segno più

La dinamica regionale è di una crescita diffusa, anche se c’è chi stenta a recuperare i livelli del 2019, cioè dell’era pre Covid. Ma il ritorno soprattuto dei visitatori extraeuropei è uno dei segnali positivi del turismo 2023 in Toscana. Nei primi cinque mesi dell’anno in corso, una crescita delle presenze superiore del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 è stata riscontrata negli àmbiti turistici Terre di Siena, Valdichiana Senese, Chianti. Poco sotto il venti per cento l’aumento sull’Amiata e più contenuta, intorno al 10 per cento, quella della Valdorcia. Ma per tutti gli àmbiti senese c’è in ogni caso il segno più in avvio 2023, che potrebbe dunque essere stato amplificato nei mesi dell’alta stagione.

Rispetto al 2019, sempre nel raffronto dei periodi gennaio-maggio, cresce di circa il 15 per cento la Valdorcia (terza in Toscana), sotto il 10 per cento ma comunque con il segno positivo Terre di Siena, Amiata, Chianti.

Non è ancora tornata ai livelli del 2019 la Valdichiana senese, che fa segnare una lieve flessione nel numero delle presenze.