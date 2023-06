Tutti contro il bullismo Task force nelle scuole

Task force nelle scuole contro il bullismo con 124 ore di attività e il coinvolgimento di circa 1.000 studenti e studentesse delle seconde e terze medie dei cinque comuni della Valdelsa. E’ il piano di sensibilizzazione per contrastare gli stereotipi sessisti attuato da Atelier Vantaggio Donna da dicembre 2022 a maggio 2023 nelle scuole della Valdelsa nell’ambito del progetto "PEACE Progettare E Animare Comunità Educanti". Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è realizzato da Regione e Provincia di Siena con il Centro Pari Opportunità della Valdelsa. Concretamente ha visto all’opera l’associazione Atelier Vantaggio Donna, impegnata da anni su queste tematiche e che è stata selezionata dalla Provincia per svolgere questa attività. "E’ un progetto di sensibilizzazione importante che coinvolge le nuove generazioni e che punta a prevenire le discriminazioni e gli atti di bullismo sessisti che possono minare il benessere della comunità scolastica e della società tutta" – spiega Susanna Salvadori, presidente del CPO Altavaldelsa e assessore alle politiche educative del comune di Poggibonsi, che è capofila della Conferenza Zonale dell’Istruzione. "Il tema riguarda così da vicino la vita dei ragazzi e delle ragazze che quando andiamo nelle classi l’attenzione è molto alta - dice Angela Gerardi formatrice di Atelier Vantaggio Donna - Lavorare sulle nuove generazione educandole all’empatia, alla comunicazione non violenta e al rispetto delle differenze è una sfida che vede alleati i comuni con la rete territoriale, e che vede le scuole sempre partecipi, curiose e aperte al confronto".