"Tutti commossi per Todaro Il comandante che salvò i nemici"

"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto disertare la lezione alla Camera dei deputati, per la morte improvvisa del suo medico curante. Ma c’erano tanti deputati e presidenti di Camera e Senato, presenti e passati, assieme ad altre personalità politiche di rilievo. Molti si sono commossi".,

Il professor Maurizio Bettini, per decenni docente di Filologia classica all’Università di Siena, autore di volumi imprenscindibili per capire l’importanza dell’eredità di greci e romani, parla dalla sua aula dell’ateneo della lectio magistralis che ha impressionato quei cuori non certo teneri dei parlamentari italiani.

"Dovevo parlare di amministrazione di beni comuni - racconta il professore - e di come i diritti elementari, dal dividere il pane con un affamato a porgere la mano a un naufrago, abbiano plasmato la giustizia fra gli uomini e creato il concetto di diritti umani. Ho parlato di Seneca, che è andato oltre Cicerone e i suoi comportamenti elementari. Gli atti descritti da Cicerone sono il minimo sindacale per un’umanità retta da uno spirito di fratellanza".

La lezione di Maurizio Bettini ha rappresentato il momento clou del rapporto 2022 di ’Italiadecide’ alla Camera. E gli insegnamenti di Seneca hanno fatto breccia nel cuore dei deputati e dei leader politici. "Particolarmente entusiasti - racconta - gli ex presidenti della Camera Laura Boldrini e Gianfranco Fini, che hanno apprezzato soprattutto il racconto del comandante della Marina militare italiana Todaro, che nella seconda guerra mondiale, salvò l’equipaggio della nave belga che, poco prima, aveva tentato di affondare la sua nave, il Cappellini. Il confronto con l’ammiraglio tedesco Donitz, che fu anche comandante dei famigerati sommergibili U-Boot, ricorda Plutarco. Donitz rimprovera a Todaro di comportarsi come un ’Don Chisciotte del mare’. E il comandante italiano rispose: ’So bene che altri avrebbero agito in maniera diversa. Si sarebbe però trattato di altri che a differenza mia non hanno duemila anni di civiltà sulle spalle".

Todaro è anche il protagonista del film ’Comandante’ con Pierfrancesco Favino protagonista. Ed è il racconto migliore per illustrare Seneca ai parlamentari. "Per Seneca gli uomini - dice il professor Bettini - sono un organismo formato da parti che inevitabilmente sono chiamate a collaborare fra loro. Un concetto che implica una visione della società umana che anticipa tutte le moderne Carte e le Dichiarazioni dei diritti. Per Seneca la natura "ci ha ispirato un amore reciproco e ci ha fatto socievoli". La conclusione del ragionamento è: ’siamo nati nel vincolo di obblighi reciproci ( in commune). La nostra società è come un arco fatto di pietre, che sta su perché esse si sostengono l’una con l’altra, altrimenti crollerebbe ".

Pino Di Blasio