Tutti a tavola sotto il Tartarugone. Domani torna ’A pranzo co’ nonni’

Arriva settembre ed è tempo di tornare "A pranzo co’ nonni". Nato oltre 15 anni fa da un’idea del Bruco e subito condiviso con le altre Consorelle, è un appuntamento promosso e organizzato dalle Commissioni Solidarietà con la preziosa collaborazione delle Commissioni giovani/novizi: un’occasione di incontro tra i giovani e gli anziani di tutte le Contrade e delle case di riposo cittadine, un momento in cui ci si prende cura dei rapporti sociali. Domani oltre 600 persone si siederanno di nuovo sotto il Tartarugone: tra di loro, circa 250 anziani ospiti delle case di riposo della città che arriveranno in piazza del Mercato grazie alla preziosa collaborazione di Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza. Le Contrade – con tanti giovani – si occuperanno invece, come sempre, di tutti gli aspetti tecnici e logistici: montaggio e smontaggio, apparecchiatura, cucina e servizio ai tavoli con decine di persone che si alterneranno per dare il loro contributo a questa giornata così importante. Il pranzo sarà allietato dalla presenza di Francesco Burroni e Marco Guerrini con poesie e stornelli. In ricordo della giornata, inoltre, a tutti gli ospiti resterà un piccolo regalo, ideato dalle Commissioni Solidarietà di Torre e Oca e realizzato a mano da persone appassionate di uncinetto appartenenti a diverse Contrade.