"Tutti a Roma per difendere i diritti. Ora vogliamo un tavolo con il governo"

di Laura Valdesi

Ancora buio. L’umidità che penetra nelle ossa. I trattori accendono gli enormi fari. Il raduno, poi si mettono in marcia. "Si parte per andare a Roma a difendere i nostri diritti", dicono tutti gli agricoltori che, terminato il presidio al casello dell’A1 a Bettolle, poco dopo le 7 hanno lasciato l’area per sei giorni palcoscenico della loro protesta. Suonando il clacson, facendo rumore, la bandiera italiana fissata sugli enormi mezzi agricoli, si sono diretti verso Torrita. Da qui poi a Pienza e in Val d’Orcia, bypassando l’ostacolo della galleria Le Chiavi che è chiusa, arrampicandosi fino a Radicofani per poi scendere di nuovo verso la Consolare ed entrare nel Lazio. Direzione Roma Nord, sulla Nomentana. Qui li attendevano già alcuni coordinatori di ’Riscatto agricolo’. Il movimento spontaneo dei coltivatori che ha dato voce alla rabbia covata da mesi dalla categoria contro regole sempre più penalizzanti, contributi tagliati e prodotti pagati sempre meno, nonostante l’aumento generale dei prezzi al consumo.

Una ventina i trattori partiti all’alba da Bettolle, mentre le forze dell’ordine controllavano che tutto si svolgesse regolarmente. Una trentina quelli che li hanno seguiti un’oretta più tardi mentre altri si sono uniti durante il percorso sulla Cassia. Il presidio al casello è stato smobilitato anche se in terreno privato alcuni sono rimasti a testimoniare che non era finita. "Se torneremo a fare cortei a Bettolle? Non lo so. Posso solo dire che molto dipenderà da ciò che avverrà a Roma", spiega Alessandro Zucca, giovane agricoltore di San Rocco a Pilli che prima di unirsi al gruppo la notte scorsa ha lavorato. "Alle 3 dovevo iniziare a mungere, abbiamo anche tantissime pecore. Poi ho preso il trattore e, passando per una strada più corta, ce l’ho fatta ad unirmi alla colonna di mezzi proprio quando avevano appena raggiunto il confine con il Lazio, dopo Acquapendente", spiega. Lungo la Cassia, come durante i sei giorni a Bettolle, non è mancata la solidarietà dei cittadini. C’è chi li incitava, chi scattava foto e veniva salutato con il clacson.

"L’obiettivo è un incontro con il ministro a Roma (Lollobrigida, ndr) e l’apertura di un tavolo permanente sui problemi dell’agricoltura. Così proprio non riusciamo ad andare avanti. Bisogna che questo incontro ci sia per forza", rilancia Andrea Papa, agricoltore di Sovicille e uno dei coordinatori della sigla che ha calamitato la protesta della categoria. "Soddisfattissimo delle manifestazioni che si sono svolte, nessun danno, verranno in tanti qui sulla Nomentana, almeno 500", annuncia Salvatore Fais, l’altra ’anima’ di Riscatto agricolo che era già andato nella Capitale per organizzare. "Al ministro vogliamo chiedere di recuperare l’identità e la dignità degli agricoltori italiani, di proteggerli. La prima mossa deve essere un tavolo permanente con il governo", aggiunge. "Se andremo a Sanremo? Se mi chiameranno risponderò", ribatte. Amadeus più tardi annuncia l’intenzione di ospitare sul palco dell’Ariston una delegazione degli agricoltori dando voce alle loro ragioni.

"Deve essere riconosciuto il valore dei nostri prodotti, il latte ora va meglio ma i cereali sono sottopagati in maniera vergognosa", si aggiunge al coro delle lamentele Zucca mentre procede verso Roma Nord. "Una marcia emozionante – confessa – perché ci sentiamo uniti. Alcuni non fanno più di 30 all’ora e gli altri li aspettano. Ci siamo fermati a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese, a prendere un caffè tutti insieme". La carovana in marcia è arrivata al punto di raccolta solo all’ora di cena. Stanchi ma nel cuore la certezza che il sacrificio non sarà vano.