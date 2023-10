Tutti a cena con la campionessa: "Alice, un esempio per i giovani"

MONTERONI D’ARBIA

"Alice, una bambina vivace e curiosa, se ne stava seduta sull’erba in riva a un fiume …..” Inizia così la favola di Lewis Carroll ’Alice nel paese delle meraviglie’ ed è iniziata così anche la serata che a Ponte d’Arbia è stata dedicata ad Alice Volpi che per la seconda volta si è laureata campionessa del mondo di fioretto. Una serata speciale che solo una comunità unita come quella del piccolo borgo del comune di Monteroni poteva organizzare. Un appuntamento con tante sfaccettature, da una parte un talk show abilmente condotto dalla giornalista Donatella Scarnati che ha intervistato Alice, il Ct della Nazionale Stefano Cerioni, la preparatrice atletica Annalisa Coltorti e il presidente della Federazione italiana scherma Paolo Azzi. Una chiacchierata ricca di aneddoti, di storie e di racconti che hanno presentato il profilo di una Alice dal carattere forte, determinato e anche un po’ "peperino" che ’soffre’ i continui allenamenti e che si diverte solo a gareggiare, un talento enorme che tutti hanno confessato di amare.

"Amo tutti gli sport – ha detto Alice – ma la scherma, grazie al mio babbo Paolo, mi ha preso il cuore. Qui circondata dai miei amici e dalla mia comunità riesco a staccare e ricaricarmi. Siamo tutti una grande famiglia. Per me le vacanze sono finite, siamo già alla quinta settimana di allenamento e lunedì (oggi, ndr) sarò in ritiro a Chianciano Terme in vista delle gare di dicembre". E proprio babbo Paolo, con gli occhi che ridono di soddisfazione dice che "è stato un percorso lungo, Alice fin dalle prime gare ha sempre vinto molto, un crescendo di emozioni e di soddisfazioni che ripagano i sacrifici fatti. Non ci si abitua alle vittorie e l’emozione della vittoria al mondiale è come quella della prima vittoria da bambina, una soddisfazione enorme".

Così, tra una portata e l’altra, durante la cena a cui hanno preso parte 220 persone nei giardini della Casa del popolo, ecco le altre facce della serata, Alice che si coccola i bambini, che abbraccia uno ad uno i compaesani, che si lascia fotografare mentre il suo compagno, il campione Daniele Garozzo, saluta e parla con gli amici di Ponte d’Arbia e lo fa con il garbo e la discrezione del gentiluomo che lascia spazio alla sua donna che è la festeggiata. Fra antipasti, primi e una meravigliosa grigliata, c’è lo spazio per il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni e per il vice presidente del Consiglio Regionale della Toscana Stefano Scaramelli che hanno consegnato dei riconoscimenti ad Alice Volpi che è oltre che orgoglio nazionale, figlia del comune di Monteroni, di Siena e della Toscana. "La storia di Alice è un esempio importante per i nostri giovani – ha detto Scaramelli consegnandole una targa –, con passione impegno e onestà si possono raggiungere traguardi importanti". "Alice – ha detto il sindaco Berni – è partita da una realtà di provincia ed è riuscita a salire sui gradini più alti dei podi mondiali". Un mazzo di fiori per Alice anche dalla sua Contrada, la Chiocciola: c’era il priore Marco Grandi. Presenti alla serata anche le consigliere regionali Elena Rosignoli e Anna Paris.

Le luci si sono poi accese sull’altro importantissimo scopo della serata, la beneficenza. Il ricavato della cena e della lotteria infatti sarà devoluto in parte alla "Fondazione Danilo Nannini per la donna ed il bambino" che “dal 2016 ad oggi - ha detto la presidente Daniela Ceccarelli - ha offerto ospitalità a quasi mille donne che hanno i bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale al policlinico di Siena e ad altre donne che hanno familiari in ospedale per consentire loro di essere vicine ai propri cari" l’altra parte del ricavato sarà destinato ad una causa umanitaria in Congo per garantire un pasto agli studenti di una scuola che non possono pagare la mensa. Bellissima serata, veramente da campioni.

Andrea Falciani