"Tutelare l’arte". Oggi al via a Palazzo Chigi

"Tutelare l’arte" è il titolo dell’evento in programma oggi, alle ore 9.45, a Palazzo Chigi di San Quirico d’Orcia. L’iniziativa organizzata dal Comune fa parte del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico "I Tesori nascosti", iniziativa finanziata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, spiegano dal Comune, ha come obiettivo quello di approfondire il tema della valorizzazione del patrimonio artistico di San Quirico d’Orcia e della Val d’Orcia attraverso i contributi qualificati di esperti del settore e addetti ai lavori. La tutela e la conservazione dei beni culturali sono al centro dell’incontro.