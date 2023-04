Turisti, il pienone annunciato Allarme albergatori sui prezzi "Rischio di eccessivo ribasso"

di Michela Piccini

Le previsioni fanno intravedere numeri di presenze consistenti, seppur la Pasqua sia legata all’incognita meteo. Ma a preoccupare gli albergatori senesi non è tanto il brutto tempo, quanto l’ormai ricorrente problema del turismo “mordi e fuggi“, a discapito della qualità e dei servizi che la città può offrire ai turisti "che ormai sono per il 90 per cento italiani, con poche prenotazioni da parte degli stranieri, a differenza invece di quelle in provincia dove l’afflusso dall’estero è più massiccio", spiega Rossella Lezzi, Presidente Federalberghi Siena e provincia. E continua: "Le presenze ci sono, ma l’aumento esponenziale dei posti letto negli appartamenti porta inevitabilmente a una maggiore competizione nei prezzi. Stiamo facendo i conti infatti con prenotazioni di una sola notte, a costi più bassi almeno del 30 per cento rispetto a quelli di Firenze".

I dati, prosegue Lezzi, sono preoccupanti: "Il Comune di Siena ci segnala che solo nel 2022 sono stati registrati oltre cento nuovi appartamenti in affitto breve senza contare quelli che purtroppo non sono stati registrati. Già Federalberghi Siena aveva condotto un’indagine da cui era emerso che sulle principali piattaforme di prenotazione online le strutture presenti erano oltre il 40 per cento in più rispetto a quelle denunciate all’anagrafe comunale. Rimane quindi fondamentale il controllo degli standard qualitativi di tutte le strutture ricettive, sia alberghiere che extra alberghiere. Il dato sulle prenotazioni dei ristoranti, purtroppo spesso non rispecchia il soggiorno di almeno una notte a Siena".

Diversa l’attesa in provincia: dopo la Pasqua, il lungo ponte del 25 aprile, fino al 1 maggio, fa registrare soggiorni anche fino a una settimana. "Ci aspettiamo una bella stagione, con già il tutto esaurito ad aprile, in ripresa rispetto allo scorso anno seppur l’incognita del meteo", afferma Elisabetta Marro, presidente dell’Associazione Albergatori di San Gimignano.