Turisti, ’galateo’ ancora lontano I provvedimenti del Comune e una realtà difficile da cambiare

di Orlando Pacchiani

Sono le 13 di un normale giorno feriale estivo e la strada per far virare i turisti verso l’adozione di quel ’galateo’ diffuso tramite volantino sembra ancora lunga. Del resto l’assessore Barbara Magi l’aveva premesso: un depliant non risolve tutto e non fa cambiare le abitudini da un minuto all’altro, però è un inizio. Ecco, diciamo che per arrivare alla fine ci sarà molto da fare, se su questo si vuole davvero intervenire: c’è il cartone da cui escono pizze fumanti (e temiamo gocciolanti) sulle scale del battistero, la famiglia straniera con quattro figli che ha acquistato il pranzo al supermercato e lo consuma in piazza Tolomei nella parte laterale delle scale di San Cristoforo, piazza del Campo ovviamente abbonda nelle parti all’ombra di persone che mangiano.

L’amministrazione punta a spostarne il più possibile verso luoghi dedicati, come gli spazi verdi (Lizza-Fortezza per esempio) o il Tartarugone di piazza del Mercato. Per chi è abituato a consumare un panino al volo non sembra impresa agevole,

Così come, ma qui entrano in gioco non solo i turisti, c’è molto da fare sul fronte rifiuti. Ieri alle 15 gli operatori di Sei Toscana erano in giro per recuperare sacchi abbandonati, svuotare cestini, spazzare a terra. Ma un paio d’ore prima anche a un rapido giro il quadro era desolante. Un grosso imballaggio abbandonato davanti al bar in via delle Terme, un altro poco più sotto nel vicolo della Rosa: in entrambi i casi accanto ai cestini, come se questo fosse un lasciapassare per abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. "Anche materiale sporco e pericoloso lasciato da esercizi commerciali ben identificabili – raccontano a poca distanza da qui – e meno male che è piovuto, almeno ha lavato la strada...".

Qua e là sbucano anche sacchi interi appoggiato sui cestini, col risultato di ostruirli. E non è certo questo il motivo per cui quasi ovunque, in centro, i cestini da muro in ghisa sono stati raddoppiati da grossi contenitori meno eleganti ma che riescono, almeno in parte, ad ammortizzare la pressione dei flussi turistici.

Inciviltà, questa, da addebitare anche ad abitanti del centro storico, siano essi residenti o studenti, forse anche a ospiti di passaggio negli airbnb. Di fronte a certi atteggiamenti è la parte sanzionatoria quella che avrebbe più effetto, sebbene non sia ipotizzabile mettere sotto controllo tutta la città per questo motivo.

Eppure qualcosa andrà fatto, come per gli orari di ritiro del porta a porta o la questione degli esercizi commerciali, tra chi rispetta gli orari e chi no e le difficoltà di alcune categorie per rispettare gli orari mattutini.

In atto c’è la nuova ordinanza per limitare le conseguenze delle deiezioni dei cani, tramite bottiglietta d’acqua, e a dirla tutta girando per la città ci si accorge che sul versante decoro e igiene resiste soprattutto l’annoso problema dei piccioni. Più volte si è tentato di limitarne il proliferare e le relative conseguenze, ma le strade della città sono bersagliate dai (non) simpatici pennuti.