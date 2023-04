Turismo, tutto esaurito Il boom delle città d’arte e dei borghi nel verde "Numeri da preCovid"

Una Pasqua all’insegna di una reale ripartenza per il turismo del territorio. I primi segnali per la stagione, che è appena iniziata, sono positivi e la speranza è che si possa davvero tornare ai numeri pre pademia. " Si prevede il tutto esaurito con grande soddisfazione dei ristoratori – afferma Marco Cioni, presidente Fipe Confcommercio Siena-. I turisti per Pasqua sono soprattutto famiglie o gruppi di italiani, ma si vedono anche i primi stranieri". Un inizio di stagione che fa quindi ben sperare in vista di un anno caratterizzato da molti ’ponti’.

"Siamo fiduciosi per questa primavera, con Pasqua e successivamente 25 aprile e 1° maggio. Inoltre arriviamo da un buon inverno, i turisti non sono mai mancati, anche nei mesi dove solitamente lavoriamo meno. A novembre ci ha aiutato il clima, gennaio si è chiuso bene anche grazie al Wine & Siena. Credo che si possa tornare veramente ai numeri prepandemia, forse anche con un miglioramento". Una Pasqua con il tutto esaurito, ma con difficoltà nella gestione dei turisti a causa della mancanza di personale. "Non sempre si riesce a soddisfare il numero di turisti in arrivo per mancanza di personale. Un problema che è figlio della pandemia. Coloro che solitamente facevano lavori stagionali si sono spostati verso altri settori, come i corrieri, con l’esplosione delle vendite online. Lavorare poi il fine settimana o i festivi non è semplice. Oltre a questo, il reddito di cittadinanza resta un’altra delle cause. Il problema è centrale, sto trovando molte difficoltà a reperire personale, non solo per lavoro stagionale, ma anche indeterminato. Non c’è la volontà di avvicinarsi a questo lavoro".

Una difficoltà, quella del reperimento di manodopera, che viene confermato da tutti gli operatori del settore, che chiedono un intervento. "La ristorazione è al completo con una Pasqua segnata da un ottimo numero di presenze, ma resta sempre il problema della mancanza di personale. Servono degli incontri a livello nazionale con il ministero del lavoro e con i sindacati per un intervento che punti ad una riorganizzazione" afferma Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo Confesercenti. Un altro problema segnalato dagli operatori del settore riguarda la viabilità verso Siena, che non aiuta il turista. "Darei una medaglia ai molti turisti che vengono a Siena, viste le molte interruzioni presenti sulle strade per arrivare in città, dall’AutoPalio alla Due Mari, che sicuramente non aiutano".

Il turismo resta centrale nel territorio, anche se, rispetto ai dati nazionali, per questa Pasqua la provincia è stata scelta soprattutto da italiani. "In Italia si registra circa 50% di stranieri e 50% di turisti italiani, mentre nella nostra provincia gli italiani sono circa il 70%. Un dato che sicuramente si lega ad alcune grandi città del Paese che sono meta di molti turisti stranieri. I numeri sono comunque molto importanti e si avvicinano a quelli pre pandemia".

Ottimismo non solo per la ristorazione, ma anche per le strutture alberghiere. "Gli alberghi sono al completo, nonostante negli ultimi giorni il meteo abbia influito sugli spostamenti. I dati anche per le strutture sono incoraggianti", conclude il presidente Assoturismo.

Veronica Costa