Turismo sui pedali La ‘capitale’ è qui

Casole d’Elsa sempre più ‘capitale’ del turismo sui pedali. Il progetto ‘Terre di Casole Bike Hub’, infatti, è stato scelto dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per il ‘Viaggio Primaverile 2023’, grazie alla sua rete di strade a bassa percorrenza e di servizi per l’accoglienza dei cicloturisti, garantiti dalle imprese del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di evidenziare i percorsi di eccellenza per valorizzare, far crescere e sviluppare il cicloturismo, nel rispetto dell’ambiente e in questo contesto il Bike Hub casolese è stato scelto come uno dei centri di promozione a livello nazionale.