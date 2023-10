Turismo sostenibile Via alla cabina di regia

Siena punta a diventare la prima città d’arte italiana con la certificazione di destinazione turistica sostenibile. Per questo l’amministrazione comunale ha istituito una cabina di regia finalizzata a costruire un piano strategico e un piano operativo.

"Il primo avrà un orizzonte di medio-lungo termine – ha spiegato l’assessore Vanna Giunti – mentre il secondo avrà una durata triennale e conterrà le azioni necessarie a raggiungere anno per anno gli obiettivi prefissati. Saranno entrambi improntati al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, socio-economica e culturale e saranno soprattutto costruiti a partire dai risultati degli incontri partecipativi e della consultazione degli stakeholders. Il piano strategico dovrà essere predisposto entro la primavera 2024, anche in vista dell’audit per la conferma della certificazione Gstc (Global Sustainable Tourism Council)". E ancora: "La certificazione rappresenta per Siena l’inizio di una nuova modalità di pensare e organizzare il turismo sul proprio territorio in termoni di mobilità e gestione degli eventi", ha concluso Giunti inaugurando un percorso di apertura verso i Comuni contermini. Di qui la presenza del sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti: "Il successo del progetto si gioca sulla sinergia e la capacità di pensare unitariamente la programmazione della qualità dell’offerta. Siena farà da traino al resto del territorio e il territorio porterà il suo contriobuto al capoluogo".

La cabina di regia sarà formata dal Comune di Siena con Camera di Commercio, le due Università, Fondazione Mps, Alleanza Carbon Neutrality, Opera della Metropolitana, Sds, Asp, Associazione Dmo Terre di Siena e Tavolo delle Associazioni del turismo sostenibile.

C.B.