Turismo sostenibile Siena prima città d’arte italiana con l’attestato internazionale

di Cristina Belvedere Obiettivo raggiunto: Siena è la prima città d’arte in Italia ad aver ottenuto la certificazione per il Turismo sostenibile da parte del Global Sustainable Toursm Council, organizzazione senza scopo di lucro che stabilisce e guida gli standard di base per lo sviluppo sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo a livello globale. La Sala del Mappamondo del Museo Civico di Palazzo Pubblico ha ospitato la cerimonia di consegna del riconoscimento, alla presenza del sindaco Luigi De Mossi, dell’assessore Stefania Fattorini, della dirigente della Regione Laura Achenza, del Genarel manager di Vireo Luigi Mazzaglia e del dirigente della Direzione Manutenzione e verde del Comune, Paolo Ceccotti. A introdurre i lavori, il vicesegretario comunale Gianluca Pocci, che ha sottolineato: "La certificazione dimostra l’attenzione di Siena verso le tematiche dell’ambiente e della sostenibilità, già presenti nell’affresco del Buongoverno. Questi temi caratterizzano il turismo post pandemia, che sceglie spazi aperti, stili di vita e prodotti salutari con attenzione alla storia e alla cultura del territorio di destinazione". Sono state quindi ripercorse le tappe di un lavoro durato due anni e conclusosi ieri con la consegna della certificazione. "La città ha raggiunto un obiettivo ambizioso – ha commentato il sindaco De Mossi –, che...