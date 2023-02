Turismo sostenibile e risparmio Cat e Up2You vincono l’Eco tandem

La Cat, cooperativa degli albergatori chiancianesi e la startup milanese UP2YOU hanno vinto assieme l’eco-tandem; progetto europeo per il settore turistico rivolto all’innovazione ed alla sostenibilità. Il premio sarà presentato ed assegnato nel corso della BIT a Milano. Un progetto rivolto a 50 turisti che in vacanza a Chianciano si sfideranno in un percorso green verso la sostenibilità ambientale per ridurre e compensare le emissioni di co2.

Nasce piattaforma digitale ‘PlaNet’ in una versione esclusiva per Cat, sviluppata appunto dalla società milanese, che coinvolgerà gli ospiti nel periodo 21 giugno-22 settembre in un’esperienza innovativa a tema sostenibilità. "Andremo a promuovere un piccolo prodotto turistico di qualità rivolto gratuitamente alle prime 50 persone che prenoteranno un soggiorno a Chianciano Terme – spiega la presidente della cooperativa degli albergatori Anna Duchini - PlaNet si basa sul principio della gamification". I premi di classifica individuali consistono in compensazione di un certo ammontare di CO2, profilo LinkedIn carbon neutral e altro ancora. Tutti i premi prevedono la compensazione delle emissioni per una certa attività attraverso progetti internazionali certificati. "Tutto ciò che permette di facilitare l’avvicinamento dei turisti alla sostenibilità in modo divertente e innovativo supporta la cultura della green transition – ha dichiarato Alessia Rossi responsabile scientifica - i turisti saranno alleati per promuovere un turismo sostenibile". A guidare la promozione la responsabile commerciale Gaia Terzuoli.