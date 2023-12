Turismo ’lento’ boom. Il piano di Castellina

Per comprendere appieno la decisione che ha preso Castellina in Chianti e che stanno prendendo altri comuni del comprensorio tra Firenze e Siena, basti questo dato: il turismo slow - a piedi o in bicicletta - sta ormai raggiungendo il 20-25 per cento del monte visitatori in Toscana. In aumento. Fetta, dunque, che comincia a fare la differenza in economia locale.

In principio fu la Via Francigena: adesso, nel Chianti si esplorano il tracciato di San Michele (che in parte ricalca il celebre percorso 00 Cai sul crinale dei Monti del Chianti tra Firenze e Siena) e la Via Romea Sanese, un cammino ’da Firenze a Siena tra i vigneti del Chianti’ al cui progetto il Comune guidato dal sindaco Marcello Bonechi ha deciso di aderire.

Il piano, si spiega, è "volto al miglioramento della fruibilità del cammino, in termini di accessibilità, sicurezza e orientamento". Cioè: consentire a chi lo percorre di farlo con tranquillità perché incontra segnaletica e strutture convenzionate, per pernottamento e ristorazione. Si vuole poi garantire la percorribilità dell’itinerario "secondo gli standard essenziali definiti dalla Regione Toscana per i prodotti turistici".

Questa via ‘copre’ il territorio di 8 Comuni (Firenze, Impruneta, San Casciano, Barberino Tavarnelle, Castellina, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Siena) e già da ora costituisce un nuovo volano per il turismo sostenibile e appunto slow. Esempi? Oltre alla Francigena, anche la Via degli Dei che attraversa l’Appennino tra Firenze e Bologna, percorsa a piedi e Mtb nella bella stagione da migliaia di turisti.