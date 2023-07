Turismo, gli hotel non sorridono Luglio inizia senza il ’tutto esaurito’

Il fine settimana del Palio di luglio è passato e fra i tanti bilanci da fare c’è anche quello delle presenze turistiche, ma è meno positivo di quanto si possa pensare. "Gli hotel erano occupati al 70-80%, non abbiamo registrato il ’tutto esaurito’: molte le disdette dal giorno del terremoto, aumentate poi con l’allerta meteo – dice Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Confcommercio Siena ¬–. Cadendo il Palio nel fine settimana, aspettavamo molte più presenze, specialmente di italiani".

E ancora: "La notizia del terremoto è stata data proprio la settimana prima degli appuntamenti palieschi e la questione delle mancate presenze riguarda tutto il periodo – spiega Lezzi –. I nostri dati riguardano le strutture alberghiere. Appartamenti e affittacamere crescono in maniera esponenziale in città, le presenze sono spalmate su differenti tipi di strutture. Sta cambiando quindi il tipo di richiesta, ma è importantissimo il controllo di tutti i tipi di offerta ricettiva, per mantenere standard di igiene e sicurezza comuni". Se il bilancio non può dirsi del tutto negativo, sicuramente per Federalberghi non si può dire che i numeri superino le aspettative. "Assolutamente non le superano – ribadisce Lezzi –, almeno per le strutture alberghiere con ospiti medio-spendenti, molto gettonate invece le residenze d’epoca e i Relais storici". Fra i turisti che hanno scelto di fermarsi a Siena ci sono molti stranieri, rimasti in media un giorno e mezzo. "Ma è nella giornata del 2 che abbiamo avuto grandi difficoltà, pochissimi hotel erano veramente al completo – rivela la presidente di Federalberghi – I livelli pre-covid sono stati superati da quelle strutture che hanno investito fortemente in campagne promozionali on-line. Le altre ancora arrancano. È un passo in avanti che deve fare anche l’amministrazione, oltre al controllo della sicurezza di tutte le strutture". Il problema comunque non riguarderebbe comunque solo Siena, ma la penisola intera. "Le notizie non sono rassicuranti, fra aumento del costo del denaro e le rate dei mutui raddoppiate per molte famiglie. È quindi difficile fare previsioni per l’estate conclude –. Basta una scossa di terremoto o un aumento di precipitazioni a cambiare le carte in tavola".

Eleonora Rosi