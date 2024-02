’Turismo delle radici’ a Chianciano. Il Comune all’iniziativa nazionale

Il Comune di Chianciano Terme ha preso parte all’incontro, organizzato al palazzo della Farnesina a Roma, con il ministero degli Interni e i Comuni Italia per il ‘Turismo delle radici’, un progetto rivolto ai connazionali residenti all’estero, che potranno riscoprire i luoghi di provenienza dei propri avi, conoscere tutta l’Italia e diventare ambasciatori di destinazione. Chianciano Terme, presente all’incontro, insieme ad altri centri italiani con una popolazione superiore ai 6mila abitanti, partecipa al progetto con Toscana Promozione Turistica ma anche in maniera autonoma, potenziando i servizi digitali di anagrafe ed estendendo il progetto anche a figli e nipoti di affezionati turisti termali, sempre alla ricerca di ricordi della cittadina chiancianese. Sarà strutturata una sezione nel sito del Comune e nel sito Vivichiancianoterme, per dare la possibilità ai connazionali all’estero di un raccordo con la nostra città, e per raccogliere testimonianze e ricordi.

Anna Duchini