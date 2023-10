Turismo d’autunno, speranze per il ponte

Il turismo d’autunno batte quello estivo. Un trend interessante, con la prima parte della stagione autunnale del turismo senese che si è rivelata numericamente migliore rispetto alla fine dell’estate. Con il ponte di Ognissanti alla porte, le previsioni non possono che essere delle migliori, prima del periodo invernale con le sue incognite. "Non mancano le eccezioni, ma settembre e ottobre sono stati confortanti per tutti i settori del comparto, e per tutta la provincia – racconta Filippo Grassi, Presidente Assoturismo Confesercenti – grazie agli stranieri le ricadute sono tornate sui livelli attesi dopo un agosto vissuto sotto tono da più parti. Per alcune categorie questo scorcio di stagione è stato particolarmente gratificante, con una richiesta crescente di servizi qualificati trainata da iniziative come la scopertura del pavimento del Duomo di Siena. La sensazione è comunque quella di un quadro volatile, che non si presta ad esaltazioni".

Permanenza media, capacità di spesa, viabilità e normativa sono le incognite che incombono sul futuro del settore. "È bene tener conto che buona parte di questa ripresa stagionale è alimentata da un persistente mordi e fuggi che genera poco indotto e non di rado pone problemi in termini di decoro – sottolinea Grassi -, vanno sostenuti gli sforzi che puntano a favorire un turismo stanziale e consapevole. Nel 2024 in provincia di Siena dovremo fare ancora i conti con problemi di viabilità, dovremo agire al meglio sugli altri fattori che incidono sulle scelte dei visitatori, inclusa la qualità del servizio offerto".