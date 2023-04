Turismo alle stelle, gioie e rischi Cinelli Colombini: "Numeri ottimi, ma tuteliamo la nostra identità"

di Orlando Pacchiani

L’immagine più fresca che testimonia il richiamo internazionale delle terre di Siena è quella di Anthony Hopkins, icona del cinema mondiale intento a un balletto sulle note di ’Mambo italiano’ con il suo allenatore gallese, in un resort di lusso nelle campagne senesi. Ma spesso basta girare lo sguardo, affacciarsi a una finestra per scoprire angoli colmi di fascino. "Sotto di me in questo momento vedo la Via Francigena piena di camminatori, una splendida collegiata, testimonianze medievali", dice Donatella Cinelli Colombini, la signora del vino, mentre partecipa all’Orcia Wine Festival a San Quirico d’Orcia.

Che momento è questo per il turismo senese, visto dalla Valdorcia?

"I numeri sono più alti del 2019, abbiamo più richieste e più presenze. In primavera tradizionalmente ci sono più italiani, ma in estate abbiamo già tantissime prenotazioni di stranieri".

Qual è la forza di questo territorio?

"La sua conservazione straordinaria, per merito di chi lo abita e per le attente politiche di restauro sostenuto per esempio dalla Fondazione Mps. E poi ovviamente il fatto di essere un territorio vivo, vissuto".

Quanto pesa questa ultima considerazione?

"È decisiva, ciò che rende diverso un territorio storico da una ricostruzione animata è il fatto che sia abitato e abbia uno stile di vita specifico. Ed è la cosa più difficile: un’architettura danneggiata si restaura, un’identità perduta no, è andata per sempre".

Corriamo questo rischio?

"Per ora no, ma attenzione a riempire i centri storici delle nostre città e dei paesi di Airbnb e residenze turistiche. È un pericolo mortale".

Eppure per esempio gli agriturismi sono stati la fortuna di tante terre.

"Sì, ma perché sono veri, sono immersi in una dimensione concreta e offrono esperienze reali a chi viene. Sono immersi nella civiltà che rappresentano".

C’è un turismo diverso rispetto alla città?

"In linea di massima sì, in media di livello più alto e più ricco. Scoprire il territorio richiede tempo e attenzione, anche se è vero che ci sono diverse motivazioni di viaggio".

E il vino che parte ha in tutto questo?

"Funziona come una cartolina liquida, ti fa sentire in bocca una civiltà, un territorio che coltiva la vite da duemila anni. Come assaggiare il panpepato a Siena, è anche un legame con la storia della città".

Cosa dovrebbe fare Siena sul fronte turismo?

"Il turismo è un po’ come lo zucchero, in piccole dosi ti dà energia, in eccesso provoca problemi. E bisogna allora avere chiaro in mente che il rapporto tra densità abitativa e numero di turisti non può crescere illimitatamente".

Bisogna porre un limite secondo lei?

"Chi viene in questi territori, che sono patrimonio Unesco, deve farlo con la voglia di conoscere e imparare. Chi viene per mangiare un panino su una scalinata, quello può farlo ovunque. Per questo chi vuole fare esperienze, anche semplici ma dirette, deve essere incentivato. Chi viene per una toccata mordi e fuggi va disincentivato".