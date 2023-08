Turismo a Ferragosto Vince il last minute

Non sarà un Ferragosto all’insegna del sold out negli alberghi e negli agriturismi della nostra provincia. Le previsioni indicano un leggero calo di presenze, soprattutto in Valdorcia e Valdichiana, ma rispetto alla media della Toscana nelle strutture ricettive del Senese le cose dovrebbero andare decisamente meglio. E’ quanto emerge dal Centro studi turistici per Confeserceenti Toscana, che incoronano il Chianti e la Valdelsa, mete preferite dal turismo ‘last minute’ di Ferragosto. In lieve calo le città d’arte, Siena, compresa, ma l’effetto Palio potrebbe ribaltare i pronostici. Scendendo nei dettagli, il tasso di occupazione è del 93% in Chianti e Valdelsa, ai primi due posti in Toscana, del 90% in Valdorcia e dell’88% in Valdichiana. Inferiori (82%) le attese per i centri d’arte, dei quali fa parte anche il capoluogo. "Si nota una ripresa della tendenza a prenotare all’ultimo momento, come avveniva in misura maggiore qualche anno fa – spiega Andrea Ginestrini, presidente Assohotel Confesercenti Siena – per mezz’agosto dovremmo arrivare a un livello di presenze in linea con le attese e di provenienza soprattutto europea". Si annuncia, dunque, un Ferragosto da quasi tutto esaurito sia nel Chiantishire che in una Valdelsa trainata dall’appeal di San Gimignano, che continua a fare presa. Potere di un medioevo splendidamente conservato e di un centro storico iconico, pulsante, carico di attrattiva e in questi giorni, particolare non certo trascurabile, anche teatro di numerosi eventi di qualità. Complessivamente l’indagine del Centro Studi turistici prevede per il periodo dall’11 al 16 agosto una media regionale di presenze nelle strutture ricettive del 91%, a fronte del 93% stimato lo scorso anno. Questo significa che il Chianti e la Valdelsa superano di ben due punti le stime a livello toscano.

Marco Brogi