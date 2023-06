Turbine di cavalli e colori per un "Palio musicale"

C’è un turbine di animali e colori all’origine del drappellone di Roberto Di Jullo: gli applausi non mancano, del resto ci sono tutti i simboli che accarezzano l’inconscio di ogni contradaiolo, i luoghi della topografia del cuore, l’agitazione che precede il verdetto. I cavalli, al centro dell’opera, corrono veloci, fanno a gara con fulmini invisibili che si muovono nell’aria. Sotto le dieci donne di Contrada, guardano e attendono, filano il canape come Penelope la trama di questa storia. Duccio Balestracci, che ci vede lontano, fa subito un richiamo ad una danza, ad una musica che muove tutto, fino alla Madonna di Provenzano.

E’ proprio così. Del resto i cavalli sono sempre cavalli, i cavalieri invece non sono sempre cavalieri. Per questo c’è uno solo, per tutti. Non toccano gli zoccoli sullo sfondo della piazza, disegnati in linee arrotondate e tenui di colori, trasvolanti a mezz’aria. Dicevamo un Palio musicale, oltre quello che la sensibilità di Balestracci indovina sotto pelle: irruenza, serenità, inquietudine e ironia.

"Mi sono provvisto di cavalli è per cavalcare e per andare dove i demoni non possono andare", canta Patti Smith in ’Horses’, un richiamo al fatto che c’è nell’uomo la voglia di andare sopra a questo animale, meglio se imbizzarrito e in piena corsa. Ma in pace. Il drappellone di Di Jullo entra in scena come una carrozza sghemba, racconta con strofe visionarie, quasi volesse cercare a tutti i costi lo stato d’animo dei senesi. E’ un agguato alla nostra festa. Saranno i senesi poi a stabilire se riuscito o no. Un agguato di cavalli e sogni, come la Ballad of the absent di Leonard Cohen. Con dolcezza si racconta un dramma.

Il tutto si è confuso alla perfezione nelle parole del neo sindaco Nicoletta Fabio, che ha richiamato l’attenzione sul valore della memoria, della tradizione, quella che condiziona la vita più dei superficiali e teatrali atteggiamenti. E il tono della sua voce testimonia la sua dichiarazione d’amore alla profondità di certe scelte, più delle coreografiche manifestazioni. Vince l’intimo, come nei colori del maestro Di Jullo, adesso un po’ senese. Continueranno a lungo a galoppare questi cavalli, costretti dalla meraviglia della morte e della nascita. Una lunga ballata di cui adesso conosciamo soltanto l’incipit.

Massimo Biliorsi