Tucci: "Pollicino, sperimentazione per aumentare la sicurezza"

"Sono state fatte attente valutazioni sull’utilizzo del Pollicino nella zona via di Città - Fontebranda, in modo da arrivare a modifiche sperimentali del percorso solo per alcune fasce orarie". Così l’assessore alla mobilità Enrico Tucci commenta la decisione dell’amministrazione comunale di modificare, in via temporanea e sperimentale, la linea 54 del Pollicino, "in base ad alcune criticità emerse e per migliorare la sicurezza complessiva", si afferma nella nota del Comune.

In particolare sono state adottate disposizioni sperimentali e temporanee dalla polizia municipale a partire da domani: fino alle 10.05 i veicoli effettueranno il consueto percorso via di Fontebranda - via di Città - via delle Terme con capolinea in piazza Indipendenza. Dopo le 10.05 il capolinea sarà spostato all’altezza della risalita meccanizzata Costone - Fontebranda.

"Dal monitoraggio fatto – spiega Tucci – si evidenzia come circa il 40 per cento dell’utenza utilizza il servizio nell’orario mattutino ed è composta essenzialmente da studenti e lavoratori. La modifica crea un disagio che ci auguriamo risulti contenuto e di cui siamo consapevoli, per gli altri utenti, ma andrà a migliorare la fruibilità della zona di piazza Indipendenza e via di Città in ore di maggiore percorrenza. La sperimentazione punta ad aumentare la sicurezza dei pedoni, non inficiando il servizio di trasporto pubblico comunque importante per raggiungere il centro storico".

Le altre possibili soluzioni prese in considerazione dal gruppo di lavoro composto dall’assessore Tucci, dal comandante della polizia municipale Marco Manganelli, dall’ingegnere Daniela Capotorti del servizio mobilità del Comune e dal referente locale di Autolinee Toscane Filippo Giustarini, "a un primo esame sono sembrate meno praticabili soprattutto dal punto di vista della sicurezza, ma saranno oggetto di approfondimento", si conclude la nota.