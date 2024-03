Tucci: "Giusto andare avanti sulla Multiutility"

"Siamo convinti che il nostro territorio non possa che trarre vantaggio da questa operazione". Enrico Tucci, assessore comunale alle partecipate, è intervento al confronto sulla Multiutility a Firenze organizzato da Forbes, finito alla ribalta per l’originario programma con soli uomini sul palco. Polemica che ha generato molte assenze (da Giani a Biffoni), ma che comunque non ha cancellato l’iniziativa. Il tema Multiutility è peraltro caldo per Siena, dopo il voto di Intesa. "Inizialmente – ha detto Tucci – eravamo praticamente soli a credere in questa operazione poi, grazie anche alla grande capacità di ascolto e mediazione del presidente Rossi, tutte le amministrazioni, al di là del colore politico, si sono convinte che questa è la strada da percorrere. Dobbiamo provare ad andare fino in fondo per verificare se esistono le dovute garanzie per completare l’operazione".

In ballo c’è la cessione del 25 per cento di Estra ad Alia, ottenendo come controparte il 13 per cento di Alia e, appunto, garanzie, su investimenti, livelli occupazionali, mantenimento di una delle sedi di Estra a Siena.