Tubo rotto e allagamento Viale Marconi invaso dall’acqua. Gravi disagi

Tratto di strada allagato. Piccola porzione di marciapiede recintata dalla Polizia municipale, con l’impiego del nastro bianco e rosso, per ragioni di sicurezza. Vigili del fuoco in azione per valutare eventuali problematiche per le abitazioni e le attività che si affacciano a Poggibonsi su viale Marconi. In particolare tra i numeri civici 139 e 143, lato sinistro della strada, procedendo in direzione della contigua via della Pancole. Non è il resoconto di una giornata di maltempo, bensì un sommario riepilogo delle conseguenze della rottura di una tubazione idrica. Tutto è avvenuto in un attimo, poco più tardi delle 11. "Quasi come un’esplosione", complici forse anche le elevate temperature del periodo, ha spiegato qualcuno tra gli abitanti della zona, mentre si stava formando sulla sede stradale un rigagnolo capace poi di ingrossarsi e di cominciare a scorrere in direzione dello stadio comunale, fino a invadere la superficie esterna al campo di gioco dal versante della gradinata. Sul posto l’arrivo dei pompieri, della Polizia municipale, degli agenti del Commissariato e degli addetti di Acque spa, ente che gestisce il servizio acquedotto per conto dell’amministrazione comunale. Per l’erogazione di acqua nelle utenze, uno stop temporaneo in seguito all’episodio (poi, con gradualità e a seconda delle vie, il quadro è tornato normale riguardo alla distribuzione idrica nei palazzi). Interessate dai rubinetti momentaneamente a secco diverse famiglie nel quartiere di Cimamori e oltre, nella parte settentrionale di Poggibonsi, e anche nella vicina via Borgaccio, la cui tranche conclusiva fa in pratica angolo con il punto in cui si è verificato l’inconveniente, e in via del Chianti. Preda delle acque anche alcune aule di British Institutes, locali nei quali si tengono corsi linguistici e si rilasciano certificazioni per quanti seguono la didattica. Nel primo pomeriggio il via ai lavori da parte degli incaricati di Acque spa. Traffico a senso unico alternato (per motivi legati proprio alla presenza di operai e tecnici in strada) regolato per l’occasione dalla segnaletica provvisoria.

Paolo Bartalini