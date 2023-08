Truffe telefoniche L’allarme del Comune

"Vogliamo mettere in guardia i cittadini, e in particolare gli anziani, sulle truffe telefoniche". A lanciare l’allarme è il Comune di Gaiole in Chianti. "Si tratta di telefonate che di solito portano alla richiesta di denaro – dice l’amministrazione –. Poiché potrebbero verificarsi altri tentativi di truffa telefonica, riteniamo importante diffondere la notizia. Chiediamo ai cittadini di prestare massima attenzione e in caso di telefonate che destano sospetti rivolgersi alle forze di polizia".