Truffe agli anziani e furti in casa Faccia a faccia con i carabinieri

Come prevenire reati e truffe ai danni delle fascie più deboli e degli anziani vittime di estorsioni e furti proprio perché soli nelle proprie abitazioni e presi di mira. La Misericordia di Piancastagnaio assieme alla Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Francesco ha voluto ritrovarsi assieme alla popolazione sabato pomeriggio per il secondo incontro pubblico dedicato appunto alla prevenzione delle violenze domestiche. Un incontro in cui la compagnia dei Carabinieri di Montalcino è stata presente con il comandante della tenenza di Abbadia, Lelio Licino Prisco e il comandante della stazione dei Carabinieri di Piancastagnaio, Francesco Damora. Con loro il governatore Pierangelo Fabbrizzi e Gianpietro Guerrini. Un dibattito tenuto dai militari dell’Arma legato alle nuove truffe sia telefoniche che telematiche. Anche alla luce degli ultimi episodi che hanno coinvolto la comunità Pianese attraverso un’escalation di furti in abitazioni su cui i carabinieri stanno indagando e intensificando la vigilanza attraverso una più capillare presenza di uomini e mezzi distribuiti efficacemente nelle zone più esposte.

Giuseppe Serafini