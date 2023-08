Truffa del finto incidente: la procura chiude l’inchiesta

Siena, 5 agosto 2023 – Truffe agli anziani, malviventi scatenati. Un finto avvocato, il nome ormai è conosciuto nella zona di Arbia perché utilizza sempre lo stesso, avrebbe telefonato nuovamente ad una pensionata senza riuscire a trovare terreno fertile per mettere a segno il raggiro.

Ma se la banda continua a non dare tregua alla nostra provincia, martoriata dai casi, anche la procura e le forze dell’ordine rispondono con provvedimenti lampo. Basta pensare che sono già concluse le indagini preliminari coordinate dal pm Nicola Marini relative ad un colpo (quasi) condotto in porto dai truffatori se non fosse stato che la vittima ha sentito puzza di bruciato avvertendo i carabinieri di Poggibonsi.

Era avvenuto il 4 luglio scorso, un 24enne napoletano, difeso dall’avvocato Francesca Martini, è stato bloccato mentre la complice 45enne, anch’essa campana e assistita dall’avvocato Giuseppe Bianchi, era stata denunciata. Un’altra persona che aveva collaborato con loro non è invece stata individuata. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il complice rimasto senza nome, avrebbe telefonato alla 71enne due volte al telefono fisso di casa.

La prima si sarebbe spacciato per maresciallo dell’Arma che le dava una brutta notizia: il figlio era stato fermato dopo un incidente. Sempre lui, ma questa volta aveva detto di essere il legale di quest’ultimo, cosa non vera, spiegava alla pensionata che per risolvere il problema servivano soldi. Bastava se non aveva contanti che consegnasse i gioielli che avrebbe poi riavuto attraverso il figlio. In ballo preziosi per il valore di circa 3mila euro. Solo che la donna, anche grazie al tam tam anti-truffe delle forze di polizia, aveva voluto vederci chiaro avvertendo i carabinieri di Poggibonsi. Che erano andati a casa sua giusto in tempo per trovare il 24enne arrivato a prendere i gioielli richiesti al telefono.

I due complici, dunque, adesso sono nei guai. Ma anche se questi sono stati individuati altri evidentemente prendono il loro posto utilizzando una tecnica ormai collaudata. La Campania si conferma una sorta di ’hub’ dei raggiri agli anziani.