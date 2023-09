Tenta di barare all’esame di guida, denunciato dai carabinieri

Firenze, 2 settembre 2023 – Non sarebbe stata la prima volta che l’uomo, un 34enne di origine pakistana, aveva tentato di barare all’esame di guida. Per questo, oltre a vedersi invalidare l’esame, è stato anche denunciato per tentata truffa. E’ successo a Osmannoro, nella sede della Motorizzazione Civile, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione degli esaminatori.

L’uomo, residente in provincia di Siena, ha provato a barare all'esame per la patente di guida presentandosi con telefono e auricolare, ma è stato scoperto. Sono stati i funzionari in vigilanza a richiedere l'intervento della forza dell'ordine. In particolare uno degli esaminati ha fatto sorgere all'esaminatore il sospetto che detenesse attrezzatura elettronica vietata, perché non parlava correttamente l'italiano, continuava a toccarsi l'orecchio e si guardava spesso intorno.

I funzionari si sono avvicinati e hanno notato l'auricolare, che era sicuramente collegato ad un telefono cellulare. Quindi l'uomo, che è residente in provincia di Siena, non ha concluso l'esame ed è stato portato in caserma e denunciato per tentata truffa. Il telefono e l'auricolare sono stati sequestrati.