La nuova truffa: “Scusi, sono incinta, dov’è il bagno?”

Siena, 12 febbraio 2025 – Una fantasia infinita. Capaci di ’utilizzare’ persino il pancione, durante la gravidanza, per intenerire le potenziali ’prede’. E’ l’ultima tecnica che stanno utilizzando alcune persone segnalate ai carabinieri dopo l’approccio, a dir poco singolare, con un’anziana che vive nella zona di Serre di Rapolano.

La donna, racconta la figlia, vive nella zona industriale. Ha visto arrivare una giovane in attesa di un figlio. Aveva delle piantine in mano. Succede magari che le offrano per ottenere qualche euro. La signora, rimasta vedova, in quel momento si trovava in giardino. Sulle prime ha consegnato 10 euro alla donna, prendendo una piantina. Quello è stato però il ’gancio’ per poter entrare nella sua abitazione, comprenderà più tardi. All’inizio, come conferma la figlia, quando le è stato chiesto di poter usare il bagno perché essendo in stato interessante aveva un bisogno impellente, l’ha indirizzata al wc dentro una sorta di rimessa. Ma la futura mamma si è rifiutata, dicendo che nelle sue condizioni non poteva usare quello. Allora l’ha fatta passare in casa, seppure perplessa. Ma ha avuto l’accortezza, mentre la donna usava la toilette, di attenderla fuori dalla porta del bagno tenendo ben stretto il borsello in mano.

Quando è uscita dalla stanza ha iniziato a recitare un nuovo copione. “Mi fa freddo”, insisteva riuscendo a farsi regalare una felpa dall’anziana. A cui ha raccontato del marito in difficoltà. Un uomo, in effetti, la stava attendendo in auto con due bambini. Si è trattenuta nell’abitazione, aveva sete e le è stata data l’acqua. Ma ha poi tirato troppo la corda, chiedendo di avere delle lenzuola. Voleva forse indurre la pensionata ad andare in camera da letto, vero obiettivo della sconosciuta? Probabile. Fatto sta che l’anziana, parlando con la futura mamma, le ha detto di avere una figlia che di professione fa l’avvocato ed il suo compagno che appartiene alle forze dell’ordine. Un attimo e la sconosciuta, udite queste parole, si è dileguata in tutta fretta.

All’inizio ha trovato il coraggio di raccontare la storia solo al vicino di casa che ha avvertito subito il compagno della figlia. E sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti. In quel punto ci sono anche delle telecamere che certo verranno visionate.