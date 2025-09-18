‘Truffa dello specchietto’. Fidanzatini ci provano!. Un arresto e una denuncia

Fidanzatini terribili. Ma la cosiddetta "truffa dello specchietto" l’hanno pagata a caro prezzo. Lui, della provincia di Arezzo, è stato arrestato, e lei denunciata. A finire nei guai una coppia di fidanzati italiani appena maggiorenni, beccati in flagranza a Colle dalla polizia mentre spillavano 100 euro a un pensionato dopo averlo convinto di avere provocato un incidente e danneggiato la loro auto. Ma era tutto uno stratagemma per farsi consegnare il denaro. L’incidente, in realtà, non era mai successo. Nell’ambito dei controlli effettuati dagli uffici investigativi della Polizia di Stato per prevenire furti e truffe, i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato nella trafficata zona commerciale di Colle Val d’Elsa una macchina sospetta. Gli agenti hanno visto che l’auto in questione, con a bordo due persone, un uomo e una donna, aveva affiancato un’altra macchina condotta da un anziano signore. I poliziotti hanno osservato da lontano la scena, subito dopo ricostruita nei minimi dettagli, notando che i due giovani pretendevano la consegna di denaro contante da un 74enne della zona per un presunto incidente automobilistico da lui causato. L’anziano, preoccupato per le parole della giovani coppia di malviventi, alla fine ha ceduto consegnando 100 euro. A quel punto sono entrati in azione gli agenti, appurando che l’incidente automobilistico era tutta un’invenzione dei due 18enni, che avevano colorato il paraurti con dei pastelli di cera per simulare ammaccature. Il ragazzo che era al volante è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata e la fidanzata, rimasta all’interno dell’auto, è stata denunciata in stato di libertà per il concorso nello stesso reato. Espletate le varie pratiche, i 100 euro euro sono restituiti al legittimo proprietario. Fatti simili in un passato anche recente sono avvenuti a Colle, nella stessa Poggibonsi e in altre zone della nostra provincia. Ma spesso gli autori di queste truffe, gente specializzata nel raggiro ai danni degli automobilisti, preferibilmente quelli più avanti con gli anni, sono stati individuati. Gran brutta razza i truffatori, una razza che, a quanto pare, non è assolutamente in via di estinzione. A questo giro, tuttavia, hanno avuto poco fortuna.