Trovato arsenale in casa Scoperto dopo incidente con botte e poi la fuga

di Massimo Cherubini

Ventisei armi da fuoco, sei machete, settantuno coltelli, quindici pugnali, una balestra e un arco. Un piccolo arsenale scoperto dagli agenti del Commissariato di Chiusi nell’appartamento di un un automobilista che aveva avuto, nel centro di Perugia, un violento alterco, provocato da motivi di viabilità. La persona che sarebbe rimasta vittima dell’aggressione ha raccontato agli agenti della polizia di Perugia che "mentre si trovava in macchina con la famiglia, il conducente di un pick-up gli aveva tagliato la strada costringendolo ad arrestare la propria vettura. A quel punto aveva lampeggiato con i fari provocando la reazione di quest’ultimo che, sceso dal fuoristrada, lo aveva afferrato al collo e aggredito violentemente con dei pugni al viso e al corpo. In sua difesa era intervenuta la moglie ma l’uomo, incurante, l’aveva, spintonata facendola cadere a terra. L’aggressore, poi identificato, era risalito sul veicolo e si era dato alla fuga". I coniugi aggrediti sono ricorsi alle cure dei medici dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Lesioni giudicabili guaribili in 45 e 12 giorni. Acquisita la querela i poliziotti hanno tempestivamente avviato gli accertamenti del caso. Sono risaliti all’uomo, un 62enne, residente a Chiusi, che era alla guida del pick-up. Da qui la richiesta d’intervento dei colleghi del locale Commissariato che hanno fatto la scoperta delle numerose armi rinvenute nell’appartamento dell’uomo denunciato per lesioni personali. Sulle armi ritrovate sono in corso approfonditi accertamenti.

Un diverso evento, sempre legato a motivi di viabilità ma di tutt’altra natura (qui al posto dell’aggressione c’è stata collaborazione), si è verificato in una via del centro storico di Abbadia San Salvatore. Un 77enne si è prestato a dare aiuto ad un automobilista in difficoltà per rimettere in strada la sua Dacia Duster. Il mezzo aveva perso stabilità e una delle ruote non toccava terra. Per risolvere il problema è stata sistemata sotto la ruota una veccia porta. L’uomo che si è prestato a dare aiuto è caduto a terra. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri della Tenenza di Abbadia e da quelli della stagione di Piancastagnaio, pare che la caduta non sia dovuta alla collisione del mezzo. Il pensionato è stato prontamente soccorso. Era in arresto cardiaco. Due signore gli hanno praticato, seguendo le istruzioni degli operatori del 118, il massaggio cardiaco. Poi l’intervento dei sanitari, l’arrivo di Pegaso. Il pensionato è stato trasportato alle Scotte in codice rosso. La prognosi è riservata.