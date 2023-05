Trovati altri ordigni bellici Chiusa la pista ciclabile

La storia si ripete a pochi giorni di distanza. Altro allarme per un presunto ordigno bellico vicino all’Autopalio. Se alcuni giorni fa l’allarme era scattato lungo il Raccordo nel comune di Colle, questa volta il ritrovamento riguarda il comune di Monteriggioni. Potrebbe sembrare una coincidenza, una casualità, ma in realtà si tratta di eventi che si sono realmente ripetuti. D’altro canto il territorio è quello della provincia di Siena nel quale ordigni della Seconda Guerra mondiale non sono rari.

L’allarme per questa ultima situazione è scattato nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17. È stata, infatti, diramata un’informativa di divieto di transito lungo la pista ciclabile per rinvenimento di presunto materiale bellico. "Si informa – così comunica in una nota il Comune di Monteriggioni – come da comunicazione dei Carabinieri, che è stato rinvenuto presunto materiale bellico lungo la pista ciclabile nei pressi del ‘Mulin Bianco’. Sono in corso gli accertamenti. In attesa del sopralluogo ed intervento degli artificieri è stato precauzionalmente vietato il transito nell’area, si richiede pertanto in via cautelativa di non avvicinarsi".

Da quanto emerge non si tratterebbe di una situazione di pericolo concreto di esplosione. La situazione sembrerebbe essere di minor entità rispetto a quanto accaduto recentemente a Colle. Il rinvenimento dei presunti ordigni bellici sarebbe avvenuto nell’ambito di alcuni lavori di Acquedotto del Fiora che nella zona si stava occupando delle fognature. Immediatamente si sono interrotti gli interventi nel momento in cui è stata rilevata la presenza dei materiali bellici. E’ seguito l’immediato intervento dei Carabinieri della stazione di Monteriggioni per richiedere l’intervento degli artificieri. I militari insieme al sindaco Andrea Frosini e alla Polizia municipale, si sono impegnati nell’informazione e nella chiusura della pista ciclabile. Le operazioni di accertamento sono proseguite durante tutta la nottata e dovrebbero continuare anche nel corso di questa mattina. Seguiranno aggiornamenti circa questo secondo caso di ritrovamento di ordigni bellici nella tratta che da Siena porta a Firenze.