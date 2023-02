Troppo geloso Picchia e morde la compagna

Il movente delle aggressioni e delle botte sarebbe stata la gelosia. Tale da fargli perdere il lume della ragione comportandosi come non si dovrebbe con la donna che sosteneva di amare. Finché, dopo l’ultimo eccesso, un 40enne che vive in un centro alla periferia di Siena, conclusi gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi, è stato raggiunto da una misura cautelare – il divieto di avvicinarsi alla donna – emessa su richiesta del pm Silvia Benetti dal gip Jacopo Rocchi per maltrattamenti e lesioni alla ormai ex compagna. L’uomo ieri mattina si è presentato in tribunale per l’interrogatorio di garanzia, accompagnato dall’avvocato Massimo Rossi. Ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli è stato concesso però, dietro richiesta del suo legale, di potersi recare nell’abitazione comune quando la donna non c’è per poter recuperare effetti personali.

Solo l’ennesima vicenda dolorosa di un rapporto sfociato in presunta violenza, secondo quanto riferito dalla donna che anche in passato, in verità, si era rivolta ai carabinieri. A far traboccare il vaso la discussione avvenuta il mese scorso e finita a schiaffi. E con la donna che sarebbe stata bloccata in terra, tenuta per i polsi tanto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale. Così, quando aveva trovato al giusta serenità per ’sciogliere’ il dolore, era emerso che in precedenza le avrebbe addirittura messo un piede sul volto mentre si trovava sul pavimento. In un’altra circostanza, sempre nel corso di un litigio, le avrebbe assestato un morso al viso.

La.Valde.