Troppi sogni sulla strada della lentezza

Chi ha chiesto un nuovo tracciato parallelo; chi ha rispolverato l’idea del pedaggio sul raccordo autostradale, pallino di Altero Matteoli quando era ministro delle Infrastrutture; chi ha puntato sui treni e sulle corsie di emergenza da costruire; chi ha preteso corsie più larghe in prossimità dei cantieri, perché c’è troppo rischio per i pullman. Tutti hanno gridato allo scandalo di un’AutoPalio che si percorre in più di due ore, che fa arrivare tardi a lezione gli universitari e blocca le ambulanze, che fa saltare affari, commesse, provoca incidenti e vittime. Il problema cruciale, risolvibile in fretta, è la lentezza colpevole dei cantieri. Se n’è accorta anche l’Anas, si sono visti operai al lavoro anche di sera.