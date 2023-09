Troppe tasse, lettera a Meloni La solidarietà del sindaco

Tutti vogliono parlare e sostenere l’anziano che è stato sommerso dalle tasse alla veneranda età di 86 anni. La storia del pensionato di Piancastagnaio, che si è visto notificare numerose cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle entrate di Siena, tra le quali un’intimazione di pagamento di ventiseimila euro del 1998, ha avuto tra la cittadinanza grande eco. Così come l’appello dell’ uomo che, in una triplice lettera inviata alla redazione de La Nazione, all’Agenzia delle entrate di Siena e proseguita più in alto fino a Palazzo Chigi all’attenzione di Giorgia Meloni presidente del Consiglio, ha chiesto a quest’ultima un’attenzione particolare alla sua vicenda finanziaria. "Ho cercato di evidenziare il mio caso – ha commentato ieri l’ uomo dopo la diffusione della notizia - adesso spero che qualcuno possa rispondere e solidarizzare". Anche il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini è intervenuto sulla vicenda. "Sono solidale con il pensionato di Piancastagnaio – ha detto il primo cittadino –, allo stesso momento però sono rimasto un poco perplesso e stupito. Mi sarei aspettato infatti di essere interpellato anche io prima di ricorrere alla Presidente Meloni. Da parte nostra infatti siamo sempre stati vicini alle problematiche e alle difficoltà da parte dei singoli cittadini. In questo caso, l’ amministrazione avrebbe potuto essere di aiuto anche dal punto di vista legale e amministrativo. Tra l’altro a Piancastagnaio è stato istituito un apposito ufficio di prossimità dove i cittadini dell’ Amiata accedono per tutte le pratiche e i consigli legali". Chissà se la premier raccoglierà la richiesta di aiuto dell’86enne pianese.

Giuseppe Serafini