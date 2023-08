Troppe perdite idriche La denuncia di Ferrieri

"Troppe perdite idriche e mai una soluzione definitiva". Dall’area industriale dei Fosci a Poggibonsi è l’ imprenditore Ferrieri, titolare dell’omonima modelleria e fonderia con stabilimento in via Umbria, a descrivere un quadro a suo parere non più accettabile. "Si notano in diversi punti della sede stradale, a partire da via Lombardia e nelle altre traverse intitolate alle regioni italiane – osserva – diversi punti nei quali si sono verificati degli inconvenienti, alcuni anche recenti, riguardo al funzionamento del servizio idrico. Tubi non più idonei poi sostituiti dall’intervento del personale di Acque spa, ma senza arrivare davvero a quanto sembra al cuore del problema, dato che gli episodi si ripetono da tempo e le strade sono ormai piene di ‘toppe’, con conseguenze anche sulla normale viabilità. Quello che chiedo al gestore dell’acquedotto, interpretando immagino pure il pensiero di colleghi imprenditori della zona, è una soluzione finalmente ottimale per tutti, non un qualcosa di provvisorio come di solito avviene". Ferrieri racconta anche una vicenda personale, legata proprio al servizio idrico, alle rilevazioni di perdite e alle indicazioni di utilizzo di acqua nella stessa superficie alla periferia di Poggibonsi occupata da numerose aziende di vari settori produttivi. "Mesi fa mi era apparso un maxi importo di 23mila euro da pagare a carico della ditta in fatto di consumi – spiega in conclusione Ferrieri – e poi comunque mi sono accordato per un esborso inferiore. Al di là di questo episodio, una soluzione definitiva al problema è da ritenere fondamentale".

Paolo Bartalini