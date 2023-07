Tromba d’aria a Radicondoli Paura, ma nessun danno

COLLE

Come e perché si sia formata lo diranno i meteorologi. Quel che conta ora, è che la spaventosa tromba d’aria che ieri intorno alle 14 ha attraversato il cielo sopra Radicondoli, immortalata da un bravissimo e svelto fotoamatore, non abbia raggiunto il suolo né della cittadina geotermica né di altre località valdelsane, che pure sono state attraversate dall’enorme ‘imbuto’ anche se in pochi sembrano averlo visto.

Sembrava provenire dal mare, dove anche per una parte della giornata di ieri si sono patiti gli effetti della tempesta di venerdì scorso, e dirigersi verso Casole d’Elsa e Colle, dove, però, fortunatamente non è arrivato. O, almeno, è passato senza fare danni. Per qualche ragione sconosciuta quanto la sua origine, la tromba d’aria (o quello che era da un punto di vista strettamente scientifico) potrebbe essersi dissolta in alto prima di toccare terra, risparmiando il territorio e i suoi abitanti da una possibile devastazione. A chi l’ha vista, però, ha fatto una forte impressione e suscitato il timore di un bis di fatti recenti. Anche se raro da un punto di vista visivo, il fenomeno non è sconosciuto alla Valdelsa e nemmeno alla stessa Radicondoli dove, il 18 settembre dell’anno scorso, una tromba d’aria aveva seriamente danneggiato la copertura della basilica dei Santi Simone e Giuda; un mese prima, ad essere colpita in modo grave era stata Casole d’Elsa, dove la forza del vento aveva scoperchiato molti edifici ed una parte del palazzo comunale e fatto danni gravi in molte parti del territorio; nell’agosto del 2018 una violenta tromba d’aria avevo colpito Colle, dove non si registrarono feriti, ma si contarono ben 35 interventi d’emergenza dei vigili del fuoco e danni gravi ad edifici ed automobili; ancora peggio era andata l’anno prima, quando il vento vorticoso aveva scoperchiato la piscina coperta, in quel momento fortunatamente deserta.

Alessandro Vannetti