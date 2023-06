Tristezza, epilogo che sa di rivincita La vittoria nella Lupa dopo 21 anni

Mezzo secolo dalla storia di un fantino che torna nella gloria, per l’ultimo suo successo il 2 luglio 1973. Come la fenice Saro Pecoraro detto Tristezza, dato ormai per "uomo di altri tempi", conquista la piazza, riporta dopo molti anni il Palio nella Lupa, tiene a battesimo quel piccolo grande eroe che si chiama Panezio. Tristezza, classe 1933, arriva dunque quarantenne ed è in procinto di chiudere la carriera in piazza. Ha vinto quattro volte e tante altre ha sfiorato il successo: eccolo nella Lupa, sua ultima spiaggia.

Sarà un Palio all’insegna della rivincita: Vallerozzi su Camollia e Tristezza su Aceto. Partono forti il Nicchio con Rondone e il Bruco con Canapino. Sembra una lotta a due ma, come nella trama di un giallo ben costruito, questi due grandi nomi finiscono per annullarsi al secondo San Martino, andando incredibilmente a diritto.

Allora vincerà il Drago con la precisa Mirabella e l’accorto Bazza? Assolutamente no: la cavallina mostra problemi e non regge il passo al grande recupero del giovane Panezio. Il sorpasso è proprio davanti al palco delle comparse. Saro Pecoraro firma il suo ultimo successo: correrà sempre per Vallerozzi un altro paio di volte e lascerà per sempre la piazza. Lascerà da grande maestro che non ha nulla da invidiare ai più giovani. Lascerà con tante rivalità che oggi fanno storia. Dietro questo Palio della Lupa c’è un grande capitano: Vittorio Beneforti, una persona di gran classe, rimpianto dai suoi contradaioli ma anche dai rivali di Camollia. Un gran signore appassionato di Palio e di calcio. Un vero senese. Ma ogni uomo di quel successo lupaiolo è oggi una pietra miliare nella storia di quel rione. Dal priore Sergio Cinaglia, ai tenenti Egisto Fineschi, Azelio Casagni e Giuseppe Corsi, con il barberesco Mario Fracassi. Una Lupa ormai lontana ma che ha segnato un’epoca e fatto crescere altre importanti generazioni.

Saro Pecoraro in arte Tristezza riporta la Lupa alla vittoria dopo ben ventuno anni. Nel mezzo i successi della rivale pesano come macigni ma il peso diventa leggero davanti al terzo giro da favola di questo palermitano da una vita in terra toscana e senese. Ha corso quarantuno volte a cominciare dal 2 luglio 1955 quando indossò il giubbetto della Pantera. Lo chiamarono Tristezza per quel particolare taglio della bocca, che ispira la malinconia del vincente. Grazie a lui, hanno invece sorriso e gridato i contradaioli dell’Aquila, della Selva, dell’Istrice, della Giraffa e, appunto, della Lupa.

E proprio quest’anno, il sei di aprile, ha festeggiato i suoi novant’anni. Tanti auguri, un po’ in ritardo, auguri sinceri a questo maestro della piazza, cresciuto fra due generazioni di fantini che lo potevano schiacciare, quella di Ciancone e quella di Aceto. Ed invece ha saputo ritagliare un proprio spazio, che oggi è storia. Se la storia del Palio è fatto di piccoli gesti e di grandi imprese, Tristezza è in entrambi i casi calmo e sereno.

Massimo Biliorsi