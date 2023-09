Tris di Scaramellicome vicepresidentedel Consiglio regionale

Stefano Scaramelli è stato rieletto vicepresidente del Consiglio regionale. L’assemblea si era aperta con la presa d’atto della decadenza dalla carica di Scaramelli e relativa elezione supplettiva, necessaria per la consistenza numerica del gruppo consiliare di Italia Viva che, dopo l’uscita di Maurizio Sguanci, è rimasto con un solo consigliere. È stato il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli a proporre la rielezione di Scaramelli. "Per la terza volta in tre anni, mi hanno rieletto vicepresidente del Consiglio regionale, una elezione né banale né scontata che consolida l’intesa politica e l’impegno assunto con i cittadini", ha detto Scaramelli.