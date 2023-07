Trigano, la ‘pace’ arriva a tavola Cena per 400 offerta dall’azienda

Dirigenti e impiegati. L’amministratore delegato e gli operai. I giovani di recente assunzione e i veterani che hanno accompagnato con il loro impegno, e anche con i sacrifici, l’evoluzione in Valdelsa della camperistica da settore innovativo a comparto trainante per un intero circondario. Non sfugge uno spazio riservato agli ex addetti, maestranze ora in pensione e sempre affettivamente legate "alla fabbrica, davanti al cancello che si apre già", come nella canzone di Enzo Jannacci. Non si notano distinzioni di ruolo nelle tavolate, allestite nel piazzale di fronte alla porta di ingresso della realtà produttiva di Cusona. In più di 400 alla cena offerta dall’azienda. Arrivano a gruppi i lavoratori di Trigano e Sea, sedi di Chiano, Foci e appunto Cusona. Una partecipazione davvero significativa tra i dipendenti del plein air, alla conviviale che unisce per una sera tutte le differenti funzioni degli stabilimenti. Senza tensioni o dispute, in giorni caratterizzati dall’attesa per gli esiti, nei termini auspicati, della trattativa fra le parti in materia di stabilizzazioni di contratti e di annunciate conferme dei posti nel polo di Cusona. Da un quadro nel complesso rasserenante, emergono obiettivi comuni per il domani. Pareri espressi, ognuno dal proprio punto di osservazione, dai responsabili di Trigano e dai membri della Rsu. "Un clima positivo tra le componenti, è fondamentale per guardare con fiducia alle nuove sfide dell’azienda", afferma Andrea Bellucci, direttore del personale. Il quale ricorda che già nel 2019 Trigano aveva dato vita a banchetti dalle numerose adesioni. Un’iniziativa poi bloccata dall’emergenza sanitaria e adesso rilanciata, nella speranza di avviare una tradizione. "Il lavoro si basa pure sullo spirito di aggregazione – spiega Carlo Eracleo, delegato di Fim Cisl per Trigano Spa – e da tale profilo è un motivo di orgoglio vedere qui, insieme, lavoratori e dirigenti, l’Ad in carica e due dei suoi predecessori". Un tema ripreso da Alberto Del Mastio, della Rsu Fiom Cgil di Trigano Spa: "Un bel momento di incontro fra persone che, nelle rispettive mansioni, vivono l’una accanto all’altra la quotidianità dell’azienda. Occasioni utili per affrontare il futuro, dall’autunno, in maniera propositiva. Compatti e competitivi". Socialità e unione di intenti: argomenti che stanno a cuore a Gianluca Rossi, della Rsu Fim Cisl di Sea Camper: "Si esce almeno un po’ dai ruoli, nell’ottica di una maggiore conoscenza tra addetti e referenti, e di una più marcata forza di assieme. Ingredienti decisivi per raggiungere dei traguardi". Paolo Bartalini