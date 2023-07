Trigano: incontro sindacati-azienda Sul tavolo ci sono 62 posti di lavoro

Sindacati e azienda a confronto, in merito alla questione del personale di Trigano assunto con contratto a tempo determinato. La scadenza del prossimo 31 luglio riguarda oltre 60 unità, come è noto, su un totale di circa 400 effettivi. In 62 per la precisione aspettano di conoscere il loro futuro all’interno dello stabilimento di Cusona di San Gimignano, sulla base degli esiti del tavolo che vedrà da un lato la dirigenza della multinazionale della camperistica e dall’altro le Rsu Fim Cisl e Fiom Cgil. Nessuno si sbilancia in previsioni, tra rinnovi e stabilizzazioni di rapporti di lavoro.

Qual è allora lo stato d’animo? "Un cauto ottimismo", spiega Calogero Fede, delegato di Fiom nella superficie produttiva valdelsana del settore del plein air. "La tutela dell’occupazione è un aspetto fondamentale - afferma Fede - e come Rsu siamo decisi a portare avanti il confronto con l’azienda tenendo conto che stiamo parlando perlopiù di giovani sui quali Trigano ha investito molto, nel corso del tempo. Addetti fra i venti e i venticinque anni attenti e disponibili nei loro compiti. In virtù degli accordi aziendali dei mesi scorsi, sono cresciuti in Trigano i contratti a tempo indeterminato. E’ stato a mio parere un buon segnale e vediamo cosa avverrà in seguito. A oggi si ha una produzione di 21 pezzi al giorno. Saremmo disponibili ad arrivare a 23, purché anche l’azienda faccia la sua parte in materia di forza lavoro nell’organico".

Si annota che per il momento sono leggermente diminuite le settimane di cassa integrazione, dai periodi più difficili del 2021-2022 caratterizzati in maniera pesante dall’emergenza sanitaria e dalle carenze di materiali. Ma i timori di ulteriori fasi di fermo produttivo, sono sempre dietro l’angolo. Cosa chiederete all’azienda? "Una sorta di salvagente - risponde il delegato di Fiom - ovvero la conferma di una integrazione alla cassa integrazione, in modo che si possa contare, noi dipendenti, sulla copertura di un 80 per cento del salario in caso di malaugurati stop alla produzione. E’ vero che già nelle buste paga relative al mese di giugno si sono visti gli aumenti che sono il frutto delle intese sindacali a livello nazionale. Però il quadro economico è davanti agli occhi di chiunque e le tutele sono fondamentali. Così come riteniamo opportuno - conclude Calogero Fede - che la quattordicesima mensilità venga estesa a tutti i lavoratori di Trigano".

Paolo Bartalini