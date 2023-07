Trigano, dodici nuove assunzioni Contratti prorogati al 31 dicembre

Dodici lavoratori di Trigano stabilizzati. Da precari a fissi all’interno dello stabilimento di Cusona. Avevano il contratto in scadenza a adesso l’azienda li assume a tempo indeterminato. Gli altri dipendenti con il contratto in scadenza in questi giorni, hanno ricevuto la proroga fino al 31 dicembre di quest’anno. Due invece i contratti, su un totale di 62 a tempo determinato prossimi alla scadenza, che non saranno rinnovati. Dopo i confronti della scorsa settimana tra i responsabili della multinazionale della camperistica e le Rsu Fim Cisl e Fiom Cgil, arrivano le stabilizzazioni dei lavoratori e per le conferme con proroga per il prosieguo del 2023. Daniela Miniero, da poco al vertice provinciale senese di Fiom Cgil come segretaria generale, commenta così il risultato alla luce delle proroghe e delle stabilizzazioni tra i dipendenti: "E’ stata per me la prima occasione di incontro con la realtà di Trigano – afferma – e non posso che annotare sensazioni positive. L’azienda tiene a conservare le professionalità al proprio interno e con lungimiranza imprenditoriale investe sulla forza lavoro". Trova riscontro, dunque, quanto in parte già annunciato a titolo di ipotesi di intesa una settimana fa, in occasione del primo faccia a faccia Trigano-Rsu. L’azienda, in caso di defezioni dovute alla volontà degli stessi addetti, si impegnerà a rimpiazzare eventuali posti vacanti nel quadro di un mantenimento della forza lavoro, intorno a 400 unità nel polo produttivo con sede nel comune di San Gimignano. Va avanti anche l’integrazione dell’80 per cento alla Cassa integrazione per tutto il 2023. Una tutela richiesta dalle organizzazioni sindacali a beneficio degli addetti, in considerazione dei periodi di fermo conosciuti dal polo produttivo – e in generale da tutto il comparto del plein air – per una serie di problematiche non certo di tipo strutturale ma di respiro internazionale, che hanno finito per ripercuotersi fino dal 2021 sulle attività. I periodi di cassa integrazione hanno conosciuto un calo, per quanto contenuto, in termini di ore. Importante contare comunque su questo tipo di copertura a beneficio dei salari, secondo i lavoratori, in un periodo che può sempre riservare delle variazioni di scenario. Non sono da registrare flessioni in materia di livelli di produzione a Cusona, attestati al momento sui 21 pezzi al giorno. Con l’auspicio di un ritorno, se possibile, a quota 23 Paolo Bartalini