Trigano, c’è la svolta Sindacati soddisfatti

Un primo confronto di segno positivo. Le parti si ritroveranno fra una settimana per la definizione del quadro tra le richieste di stabilizzazioni e le proroghe dei contratti oltre la scadenza al 31 luglio. Niente ancora di ufficiale sulle cifre. Intanto però le Rsu accolgono con soddisfazione la volontà di Trigano di mantenere in linea di massima la forza lavoro attuale (almeno per il 99 per cento), di andare avanti con alcune stabilizzazioni, e di proseguire fino a tutto dicembre con l’integrazione alla Cigo. Le Rsu valutano con favore anche un’apertura di Trigano per un ulteriore bonus per fronteggiare il caro vita da parte dei lavoratori. I temi della quattordicesima mensilità da estendere a tutti i dipendenti saranno invece esaminati a settembre. Questi in sintesi gli esiti del faccia a faccia dei delegati di Fim Cisl e Fiom Cgil con i vertici di Trigano. Sul tavolo i temi del futuro occupazionale per 62 addetti, su un totale di circa 400, dello stabilimento di Cusona di San Gimignano nel settore della camperistica. Fim Cisl e Fiom Cgil vedono di buon grado la disponibilità di Trigano nei riguardi delle richieste formulate nell’occasione, tra i posti di lavoro da conservare e da trasformare da precari a fissi, e le aperture ai dipendenti che da tempo affrontano periodi di casa integrazione. "L’intento di Trigano di conservare le professionalità e di venirci incontro con le tutele, in un periodo come questo, è importante – spiega Salvo Corsentino per la Rsu Fim Cisl – in attesa del nuovo incontro. Continuiamo a lavorare per nuovi obiettivi da raggiungere". Per Fiom Cgil, Calogero Fede afferma: "Ci sono tutti i presupposti in questa fase per chiudere la trattativa la prossima settimana, grazie anche alla disponibilità dimostrata dall’azienda".

Paolo Bartalini