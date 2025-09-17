Tribunale, precari in sciopero: "Vogliamo essere stabilizzati. La giustizia rischia il collasso"

di Laura Valdesi

SIENA

Giovani. Agguerriti. Molte sono donne. Comune denominatore: precari. Rischiano di dire addio agli uffici di palazzo di giustizia dove lavorano, la maggior parte da tre anni abbondanti, "per la decisione del governo di mandare a casa gran parte degli addetti a tempo determinato del Pnrr. E’ inaudito", denuncia Luca Franci, segretario provinciale della Fp Cgil di Siena. Striscioni e volantini ieri dalle 10 davanti all’ingresso del tribunale, mettendoci la faccia. "Si rischia una forte carenza di organico – prosegue Franci –, attualmente a Siena ci sono 61 unità di cui 23 precari, assunti con progetti Pnrr, i primi a partire dal febbraio 2022, una seconda mandata di tecnici di amministrazione nel novembre dello stesso anno. La Funzione pubblica da tempo è impegnata nel sostenerli: la loro mancanza potrebbe causare una scopertura di personale fino al 40% della dotazione. In alcuni settori, in verità, lo è già. Senza contare che ci saranno i pensionamenti per cui le uscite provocheranno ulteriori difficoltà".

Un quadro a tinte più che fosche quello che dipingono i manifestanti, in sciopero ieri dalle 10 alle 12 per dire ’no’ al collasso della giustizia . E per tutelare ovviamente professionalità e occupazione.

"Sono anni che lavoriamo qui, siamo inseriti nell’organico. Soprattutto, svolgiamo funzioni insostituibili dalle figure già presenti nel mansionario. La maggior parte di noi è funzionario, può anche apporre la firma. Non possiamo, ripeto, essere sostituiti con gli assistenti che, ad esempio, saranno assunti con il concorso indetto il mese scorso", rivendica Eleonora Serra, voce dei precari e rappresentante della Rsu. "Certo che possiamo fare il concorso di cui parlavo ma – osserva – molti subirebbero un demansionamento, si tratta di persone laureate e molte con master. Una mortificazione del ruolo e delle competenze". L’identikit dei precari della giustizia tratteggia una maggioranza di senesi, persone che si sono stabilite in città e che vorrebbero continuare a vivere qui, senza magari essere sdradicate. "Cosa faremo se il governo non cambierà idea? Ci stiamo mobilitando per vedere se viene modificato l’impianto della prossima legge di bilancio che prevede l’eventuale stabilizzazione solo di una parte. Si parla di 6mila unità , altrettante resteranno fuori. Una scelta incomprensibile – osserva Franci – se si intende far andare avanti la giustizia offrendo servizi ai cittadini, si tratta di personale giovane e formato". I nuovi ’pilastri’ su cui poggiare quando tanti andranno in pensione.

"Fondamentali per il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria. Un supporto concreto non solo a quella dei magistrati ma anche delle cancellerie. Si prestano a svolgere qualsiasi tipo di attività richiesta. Persone piene di energie, versatili e disponibili. Il buon funzionamento di un tribunale va di pari passo alla risposta concreta e in tempi rapidi data alle esigenze dell’utenza. Quindi totalmente solidale con loro", dice la direttrice del settore penale Elisabetta Gemignani. "Se non saranno stabilizzati? Quello che accadrà , a brevissimo, è versosimilmente il collasso dell’attività giudiziaria", aggiunge. A risentire, per esempio, l’ufficio gip perché la quantità di lavoro che arriva ogni giorno è molta. Una sorta di ’imbuto’. "Ci sono tre precari qui, se venisse meno il loro apporto sarebbe un guaio. Ma vale anche per il dibattimento", sempre Gemignani. Mentre Eleonora Serra ringrazia "magistrati e colleghi per la solidarietà, tuteliamo un bene comune che è la giustizia non solo il nostro posto", due colleghe evidenziano "di occuparsi anche del rapporto con il pubblico, del front office permettendo al personale di cancelleria di ruolo di fare altro. Non è secondario in uffici come, per esempio, gip e volontaria giurisdizione".