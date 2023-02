Treno veloce tra Siena e Chiusi "Nessuna novità sul progetto Rfi"

"Le opere in oggetto sono di interesse nazionale e la loro programmazione rientra nelle competenze statali, la Regione ha un ruolo concorrente, e non gestisce direttamente la progettazione e gli appalti per l’opera. Ma tra gli obiettivi di sviluppo e potenziamento dei collegamenti ferroviari si prevede anche l’elettrificazione della linea Siena-Chiusi". Con queste parole l’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli ha risposto in aula all’interrogazione di Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio di Italia viva, sul progetto di miglioramento del tratto ferroviario Siena-Chiusi. L’assessore aggiunge: "E’ stato richiesto a Rfi di verificare il possibile inserimento tra i prossimi obiettivi di programmazione la valutazione di fattibilità di questo intervento".

Baccelli ha precisato che "non risultano depositate da Rfi versioni progettuali di potenziamento complessivo per questa tratta". Mentre è disponibile il progetto definitivo per la realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione di alcuni passaggi a livello della linea Empoli-Chiusi nel comune di Rapolano Terme. "Da Rfi non sono state ancora segnalate - ha concluso - previsioni per la tratta".

"Un passaggio importante - ha replicato Scaramelli - perché il consiglio ha approvato un atto nel 2021 e so che l’assessorato si è attivato per iniziare questa progettualità che non è ancora stata avviata". Per Scaramelli "l’interrogazione è positiva per rinnovare il mandato dell’aula consiliare alla giunta nei rapporti con Rfi e con il Ministero per procedere al progetto di un treno veloce tra Siena e Chiusi".