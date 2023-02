Treni, rabbia dei sindaci: "Basta prese in giro"

"Basta prese in giro". Questo hanno ribadito con forza ieri a Firenze i sindaci e gli assessori della Valdichiana senese che da mesi protestano per rafforzare l’alta velocità tra Chiusi, Roma e Milano, per potenziare la linea Chiusi - Siena che è la Cenerentola della Toscana e per sviluppare le infrastrutture ferroviarie nelle aree più interne della provincia di Siena. Tra gli altri progetti, la realizzazione di un collegamento meccanizzato diretto fra la stazione di Siena e il centro ospedaliero - universitario de "Le Scotte".

Bene, dopo il secondo presidio davanti al Gruppo Fs a Firenze e un nuovo incontro, un primo risultato pare essere arrivato: l’istituzione di un tavolo di confronto permanente per discutere concretamente dei problemi e arrivare a soluzioni praticabili. In rappresentanza di tutta l’Unione dei Comuni della Valdichiana senese hanno manifestato gli amministratori locali di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano, Sinalunga, Torrita e Trequanda. Quindi si è svolta una riunione con Marco Trotta, direttore del trasporto regionale toscano di Trenitalia, e Marco Toccafondi, responsabile area centronord di Rfi. All’incontro hanno preso parte anche le consigliere regionali Anna Paris e Elena Rosignoli, l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli e il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha ribadito la necessità di non perdere altro tempo. Baccelli, dal canto suo, si è assunto l’impegno di organizzare un tavolo a livello regionale sottolineando, però, che dovrà essere propedeutico a un incontro con i vertici nazionali del Gruppo Fs Italiane. Il malessere dei sindaci nasce soprattutto dall’indifferenza fino ad oggi mostrata dal cosiddetto "livello nazionale", considerando tra l’altro che ormai da tempo il ministro competente, Matteo Salvini, ha sul suo tavolo il dossier della situazione e il documento redatto dall’Unione dei Comuni della Valdichiana senese. "Nell’incontro - hanno affermato i sindaci e gli assessori presenti - abbiamo voluto ribadire al Gruppo Fs Italiane che vogliamo discutere del futuro dei nostri territori con un progetto complessivo. Questo deve partire dal monitoraggio dei servizi attuali e approfondire la fattibilità degli interventi proposti nel documento che abbiamo presentato a novembre e ribadito oggi (ieri, ndr). Se non avremo risposte, siamo pronti a continuare la nostra mobilitazione. Non vogliamo essere presi in giro insieme alle nostre comunità, che meritano rispetto e infrastrutture moderne, efficienti e di qualità".

Massimo Montebove